Recupera Vingegaard el liderato en España

FIGUERES, España.- Jonas Vingegaard recuperó el maillot rojo de líder en la Vuelta a España el miércoles después de terminar segundo en la contrarreloj por equipos, que fue interrumpida por un pequeño grupo de manifestantes pro-palestinos que intentaron bloquear el camino de un equipo patrocinado por Israel.

Un día después de perder el liderato general ante David Gaudu, el equipo Visma-Lease a Bike de Vingegaard llegó ocho segundos detrás del UAE Team Emirates en la primera etapa de la carrera de este año celebrada en España.

Las primeras cuatro etapas de la Vuelta se corrieron en Italia y Francia. La contrarreloj por equipos se llevó a cabo en Figueres, una ciudad ubicada al norte de Barcelona, cubriendo un circuito de 24,1 kilómetros (14,9 millas).

En la clasificación general, Vingegaard ahora tiene una ventaja de ocho segundos sobre el ciclista español Juan Ayuso y Joao Almeida de Portugal, ambos del UAE.

Gaudu, que corre para Groupama, cayó al sexto lugar, a 16 segundos de distancia.

En un momento durante la etapa, el equipo Israel-Premier Tech encontró la carretera bloqueada por un grupo de manifestantes que sostenían una pancarta pro-palestina. Los oficiales de carrera en motocicletas que iban delante del equipo atravesaron la pancarta, pero varios de los ciclistas del equipo tuvieron que detenerse temporalmente mientras los manifestantes se paraban frente a sus bicicletas.

Una persona fue arrestada, según la policía local.

“Eso es violencia, no podemos permitir lo que sucedió”, dijo el director de la Vuelta, Javier Guillen. “Consideramos cualquier protesta legítima siempre que se canalice pacíficamente. No hemos reportado lesiones físicas, pero podría haberlas habido.”

El equipo Israel-Premier Tech dijo en un comunicado que respeta el derecho de todos a protestar pacíficamente, pero que “condenamos absolutamente los actos peligrosos” del grupo, “que no solo comprometieron la seguridad de nuestros ciclistas, personal de carrera, sino también de los propios manifestantes.”

El jueves, la sexta etapa llevará al pelotón de Olot a Pal Andorra. Es una etapa montañosa de 170,3 kilómetros, con un final en cumbre en Andorra.