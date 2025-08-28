Suspende la NFL al receptor Rashee Rice

KANSAS CITY, Misuri.- El receptor de los Chiefs, Rashee Rice, ha sido suspendido por seis partidos por violar la política de conducta personal de la NFL, dijo una persona con conocimiento de la decisión a The Associated Press, lo que lo mantendrá fuera de una serie de enfrentamientos de alto perfil comenzando con el partido inaugural de la temporada la próxima semana contra los Chargers en Brasil.

La persona habló con AP bajo condición de anonimato el miércoles porque no se había hecho un anuncio oficial.

Hace seis semanas, Rice se declaró culpable de dos cargos de delito grave de tercer grado por colisión que involucró lesiones corporales graves y por competir en una carretera causando lesiones corporales. Como parte de un acuerdo de culpabilidad por el accidente de marzo de 2024 en una autopista de Dallas, dijeron los fiscales, también recibió una sentencia de cinco años de libertad condicional diferida y 30 días en la cárcel como condición de su libertad condicional.

La NFL impuso su suspensión después de su propia investigación interna, una semana antes de que los Chiefs deban partir hacia Brasil. Anula una audiencia programada para el 30 de septiembre ante la exjueza federal Sue L. Robinson en la sede de la NFL en Nueva York.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Además de perderse el partido contra los Chargers, Rice se perderá una revancha del Super Bowl contra los Eagles el 14 de septiembre en el Arrowhead Stadium; un viaje de domingo a Nueva York para enfrentar a los Giants; un enfrentamiento de alto perfil con Lamar Jackson y los Ravens el 28 de septiembre; un partido contra Jacksonville el siguiente lunes por la noche; y un enfrentamiento de domingo por la noche con los Lions.

Rice será elegible para regresar al campo cuando Kansas City enfrente a los Raiders.