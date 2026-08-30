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Atlético de San Luis visita al Monterrey

Por Romario Ventura

Agosto 30, 2026 03:00 a.m.
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Atlético de San Luis visita al Monterrey
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      El Atlético de San Luis afrontará este domingo un nuevo compromiso del Apertura 2026 de la Liga MX, cuando visite el Estadio BBVA, conocido como el Gigante de Acero, para medirse al Club de Futbol Monterrey en partido correspondiente a la Jornada 6.

      El encuentro está programado para las 20:10 horas, en un duelo que pondrá nuevamente frente a frente a dos equipos que mantienen una rivalidad equilibrada en sus enfrentamientos recientes.

      De acuerdo con el registro proporcionado, Monterrey y Atlético de San Luis se han enfrentado en 25 ocasiones, con saldo de 10 victorias para los Rayados, ocho para el conjunto potosino y siete empates.

      El antecedente más reciente en territorio regiomontano resulta favorable para el Atlético de San Luis, ya que en su última visita consiguió imponerse 2-1 a Monterrey, con anotaciones de Joao Pedro y David Rodríguez.

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      Con este antecedente, el cuadro potosino buscará repetir la fórmula y conseguir tres puntos importantes en condición de visitante, mientras que los Rayados intentarán hacer valer su localía ante una escuadra potosina que ya demostró ser capaz de competir y ganar en el Gigante de Acero.

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