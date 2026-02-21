logo pulso
Atlético de SL, a confirmar inercia positiva en el Estadio Jalisco

Los locales suman 10 puntos, pero también buscan puntos tras caer frente a Pachuca

Por Jorge Ortiz

Febrero 21, 2026 12:37 p.m.
Atlético de SL, a confirmar inercia positiva en el Estadio Jalisco

El Atlético de San Luis enfrentará este sábado una prueba importante cuando visite al Atlas en la cancha del Estadio Jalisco, en duelo correspondiente a la Jornada 7 del Clausura 2026 de la Liga MX.

El conjunto potosino llega motivado tras sumar tres puntos en su compromiso más reciente frente a Querétaro, resultado que le permitió alcanzar siete unidades luego de seis fechas disputadas.

El equipo dirigido por Guillermo Abascal buscará mantener la inercia positiva y escalar posiciones en la tabla general.

En el antecedente inmediato entre ambas escuadras, los potosinos se impusieron en el torneo Apertura 2025, en el Estadio Alfonso Lastras, un resultado que intentarán repetir ahora en territorio tapatío.

Por su parte, Atlas suma 10 puntos y se mantiene en la pelea por los primeros puestos de la clasificación. Sin embargo, los rojinegros llegan tras caer 3-1 ante Pachuca en su último encuentro disputado en Hidalgo, por lo que también buscarán reencontrarse con la victoria frente a su afición.

El duelo promete intensidad, con dos equipos que necesitan sumar para consolidar sus aspiraciones en el certamen.

