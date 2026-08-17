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Avanza Iga Swiatek en Cincinnati Open

Por AP

Agosto 17, 2026 03:00 a.m.
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Avanza Iga Swiatek en Cincinnati Open
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      MASON.- Iga Swiatek superó un breve margen de recuperación tras ganar en Toronto el jueves para vencer el domingo a la colombiana Emiliana Arango, 6-3, 6-0, en la cancha central del Abierto de Cincinnati.

      Fue la séptima victoria consecutiva para Swiatek, quien ganó el título en Cincinnati el año pasado.

      También el domingo, Aryna Sabalenka, que ha pasado 95 semanas consecutivas como número 1 desde el 21 de octubre de 2024, superó a la australiana Talia Gibson, 6-2, 7-6 (2). Sabalenka mejoró a 15-3 en Cincinnati desde 2022.

      Tras su derrota ante Swiatek en la final de Toronto, la número 2 del ranking, Elena Rybakina, venció a la estadounidense Taylor Townsend, 6-3, 6-4.

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      Rybakina, que alcanzó las semifinales el año pasado en Cincinnati, busca su 14.º título en cancha dura en Cincinnati después de ganar el Abierto de Australia en enero.

      El décimo del ranking, Taylor Fritz, derrotó a su compatriota Alex Michelsen, 6-3, 6-4, en el torneo masculino.

      El número 4 del mundo, Felix Auger-Aliassime, derrotó a Stefanos Tsitsipas en sets corridos, 6-3, 7-5.

      Fue el primer partido en cancha dura de Auger-Aliassime desde marzo, después de retirarse de Montreal por una lesión en la parte baja de la espalda. Fue el 11.º enfrentamiento, con Tsitsipas al frente 7-4.

      La estadounidense Madison Keys se impuso con esfuerzo a Daria Snigur, 4-6, 6-3, 6-3.

      La sexta del ranking, Mirra Andreeva, despachó a la ucraniana Oleksandra Oliynykova, 6-1, 6-0, para su 40ma. victoria de 2026.

      Daniil Medvedev superó al clasificado Marco Trungelliti, 6-4, 7-5.

      El brasileño Joao Fonseca, de 19 años, se convirtió en el tercer adolescente en alcanzar la tercera ronda en Cincinnati, uniéndose a Michael Chang en 1990 y a Pete Sampras en 1991. Fonseca derrotó a Botic van de Zandschulp, 6-4, 7-6 (2).

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