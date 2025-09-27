Azulejos, en la punta del Este

TORONTO.- Nathan Lukes conectó un jonrón de dos carreras, Shane Bieber lanzó cinco entradas y los Azulejos de Toronto se mantuvieron en la cima del Este de la Liga Americana, al imponerse el viernes 4-2 sobre los Rays de Tampa Bay.

Toronto llegó a la serie final de la temporada empatado con los Yankees en la carrera por el mejor récord en la Americana. Los Azulejos tienen a su favor el criterio de desempate sobre Nueva York.

Lukes se fue de 4-2 con tres carreras impulsadas y George Springer se embasó tres veces y anotó en dos ocasiones para que Toronto mejorara a un registro de 52-27 en casa.

El dominicano Junior Caminero conectó su cuadragésimo quinto jonrón y el mexicano Jonathan Aranda regresó de la lista de lesionados con un jonrón en solitario, pero eso fue todo para los Rays.

Bieber (4-2) permitió dos carreras y cinco hits.

El zurdo Mason Fluharty relevó a Bieber y ponchó a cuatro de los seis bateadores que enfrentó en dos innings perfectos.

Tommy Nance sacó dos outs en el octavo episodio pero se fue después del sencillo de Caminero. Brendon Little caminó a Aranda pero terminó la entrada retirando al emergente dominicano Christopher Morel.

Adrian Houser (8-5) permitió cuatro carreras y siete hits en seis entradas.

Por los Rays, el cubano Yandy Díaz de 4-0. Los dominicanos Caminero de 3-2 con una anotada y una empujada, Morel de 1-0. El mexicano Aranda de 3-1 con una anotada y una remolcada.

Por los Azulejos, el dominicano Vladimir Guerrero de 4-1. El mexicano Alejandro Kirk de 4-0. Los venezolanos Anthony Santander de 3-0, Andrés Giménez de 2-0.