Reprueban regidores informe de alcaldesa de Tancanhuitz

Exigen comprobación de gastos y uso discrecional de recursos

Por Redacción

Septiembre 27, 2025 03:00 a.m.
A
Reprueban regidores informe de alcaldesa de Tancanhuitz

TANCANHUITZ.- De los siete miembros del Cabildo de Tancanhuitz, solamente un regidor le aceptó el documento de primer informe a la alcaldesa interina, Olga Karina Luna Flores, a quien además dejaron sola en la sesión solemne.

Solamente Daniel Sagahón Medina le recibió el informe escrito a la que desde diciembre pasado es la jefa política de este municipio, luego del homicidio de Jesús Franco Lárraga a metros de su casa familiar. 

Uno a uno, los cinco regidores restantes y el síndico desaprobaron la rendición de cuentas y quien se encargó de anunciar su repudio al Gobierno de Luna Flores fue la regidora Gloria Guadalupe Felipe Avitud, que exigió comprobaciones de la administración municipal y uso discrecional de recursos públicos.

