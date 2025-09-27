Reprueban regidores informe de alcaldesa de Tancanhuitz

TANCANHUITZ.- De los siete miembros del Cabildo de Tancanhuitz, solamente un regidor le aceptó el documento de primer informe a la alcaldesa interina, Olga Karina Luna Flores, a quien además dejaron sola en la sesión solemne.

Solamente Daniel Sagahón Medina le recibió el informe escrito a la que desde diciembre pasado es la jefa política de este municipio, luego del homicidio de Jesús Franco Lárraga a metros de su casa familiar.

Uno a uno, los cinco regidores restantes y el síndico desaprobaron la rendición de cuentas y quien se encargó de anunciar su repudio al Gobierno de Luna Flores fue la regidora Gloria Guadalupe Felipe Avitud, que exigió comprobaciones de la administración municipal y uso discrecional de recursos públicos.