Bears ponen a prueba su trono en el Norte

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Los Bears de Chicago fueron una de las mejores historias de la NFL la temporada pasada bajo el nuevo entrenador Ben Johnson, con el progreso del quarterback Caleb Williams, un margen de pérdidas de balón impecable y la férrea determinación del equipo en los cierres de partido como fuerzas impulsoras detrás de su primer título divisional en siete años.

Considere, sin embargo, lo cerca que estuvieron los Bears de volver a quedarse fuera de los playoffs. Sus siete victorias —récord de la NFL— después de ir perdiendo en los últimos dos minutos del tiempo reglamentario incluyeron una sorpresa ante los Vikings de Minnesota, cuyo touchdown para tomar la ventaja con 50 segundos por jugar quedó anulado por un error en la cobertura de la patada de salida que derivó en un regreso de 56 yardas y un decisivo gol de campo de los Bears cuando el tiempo expiraba.

Si todos se hubieran mantenido en sus carriles asignados en esa jugada, los Vikings probablemente habrían podido impedir que los Bears anotaran y, por lo tanto, ganar la división por criterio de desempate con marca de 10-7, pese a un bajón ofensivo durante toda la temporada y un debut accidentado del quarterback J.J. McCarthy. Así de fina puede ser la línea entre el éxito y el fracaso en esta liga, un margen de error mínimo que sin duda pondrá a prueba a los Bears este año en su búsqueda de repetir como campeones del Norte de la NFC en esta era notablemente competitiva para la división.

Su calendario incluye a Seattle, campeón del Super Bowl, y al subcampeón Nueva Inglaterra, además de Filadelfia, campeón de la temporada 2024.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí