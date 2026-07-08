Ben Rice participará en el Derby de Jonrones
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El toletero de los Yankees de Nueva York Ben Rice buscará ganar el Derby de Jonrones en Filadelfia el 13 de julio.
Rice, quien lidera a los Yankees con 25 cuadrangulares esta temporada, anunció el martes que participará en el Derby.
Intentará convertirse en el primer jugador de los Yankees en ganar el derby desde Aaron Judge en 2017.
Rice, de 27 años, manifestó en redes sociales que su padre, Dan —quien fue lanzador del equipo de béisbol de Brown en la década de 1980—, le hará los lanzamientos. Rice señaló que ya han estado practicando para el concurso.
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Rice suma 58 jonrones en sus primeras tres temporadas en las Grandes Ligas.
Este será el segundo año consecutivo en que un jugador de los Yankees aparecerá en el Derby de Jonrones. Jazz Chisholm Jr. participó el año pasado, pero fue eliminado en la primera ronda.
Judge es uno de cuatro jugadores de los Yankees que han ganado el Derby de Jonrones. Los otros son Tino Martinez (1997), Jason Giambi (2002) y Robinson Canó (2011).
El dominicano Junior Caminero, de Tampa Bay, también participará en el evento.
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