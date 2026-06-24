Brasil avanza como líder; Escocia espera milagro

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La selección de Brasil se clasificó este miércoles para los dieciseisavos del final del Mundial como primera del Grupo C, en el que Marruecos también avanzó como segunda y Escocia terminó como tercera, a la espera de si está entre las ocho mejores en el cómputo final de las otras llaves.

Brasil llegó a siete puntos este miércoles al golear por 0-3 a Escocia, mientras que Marruecos escoltó a la Canarinha con las mismas siete unidades al superar por 4-2 a Haití, que matemáticamente estaba eliminada antes de esta fecha tras sufrir dos derrotas consecutivas: 0-1 ante Escocia y 3-0 frente a Brasil.

El equipo de Carlo Ancelotti, como líder del Grupo C, jugará los dieciseisavos de final el lunes 29 de junio en Houston (EE.UU.) ante el segundo del F. Y Marruecos, como segunda, se enfrentará el mismo día con el primero del F en Monterrey (México).

La clasificación de Escocia (tercera del C) queda en vilo, pues debe esperar si está entre los ocho mejores terceros de todos los grupos. Sus tres puntos, con una diferencia de goles de -3, mantienen en suspense su pase, a expensas del desarrollo del resto de partidos de la tercera jornada. EFE

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