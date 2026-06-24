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Venden en 550 pesos playeras de la Selección afuera del Fan Fest

Además de playeras, se ofrecen máscaras, sombreros y artículos para la lluvia en zonas cercanas al evento.

Por El Universal

Junio 24, 2026 06:03 p.m.
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Venden en 550 pesos playeras de la Selección afuera del Fan Fest
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      CIUDAD DE MÉXICO, junio 24 (EL UNIVERSAL).- Previo al encuentro deportivo entre México y República Checa, vendedores ambulantes ofrecen a la venta playeras de la selección nacional hasta en 550 pesos en las calles aledañas al FIFA Fan Fest, instalado en el Zócalo capitalino.


      "Checale, viene con etiqueta y bolsa. Está es otra calidad de tela", explicó uno de los comerciantes que ofrece su mercancía en una lona de plástico sobre la calle Francisco I. Madero.

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      De acuerdo con el vendedor, hay de diferentes precios: la más económica cuesta 350 pesos y la más cara llega a los 550 pesos.
      Durante un recorrido realizado por EL UNIVERSAL, se observó que también se venden máscaras parecidas a las que usan los luchadores. "Tengo la semi profesional en 650 (pesos), pero hay de calidades", explicó una comerciante sobre avenida Juárez y Dolores.
      La oferta de productos relativos al mundial es amplia, ya que va desde sombreros, cornetas, llaveros y gorras, hasta sudaderas y penachos tricolor. Sin embargo, también hay artículos para la lluvia como paraguas e impermeables de plástico, estos últimos en su costo más elevado son de 100 pesos.

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