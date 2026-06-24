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Lluvias dañan caminos del Altiplano

Cuadrillas estatales detectaron deslaves y zonas que requieren rehabilitación

Por Redacción

Junio 24, 2026 05:39 p.m.
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Lluvias dañan caminos del Altiplano
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      Las recientes lluvias provocaron afectaciones en caminos del Altiplano potosino, donde personal de la Junta Estatal de Caminos (JEC) inició recorridos para evaluar daños, retirar riesgos y restablecer la conectividad en distintos tramos.

      El titular de la dependencia, Francisco Reyes Novelo, informó que las revisiones se realizan en rutas como Los Chilares-San Bartolo, en Villa de Guadalupe, así como Los Chilares-Real de Maroma y Real de Maroma-Tahonas del Jordán, en Real de Catorce.

      En estos puntos se identificaron deslaves, crecimiento de arroyos y zonas que requieren trabajos de rastreo y rehabilitación para permitir el paso seguro de habitantes y automovilistas.

      La JEC señaló que el diagnóstico técnico servirá para coordinar acciones con los municipios involucrados y atender las zonas más afectadas por el temporal.

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