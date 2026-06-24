Más de 400 latas de cerveza destruidas en operativo de CDMX
Se implementan filtros de revisión para evitar ingreso de alcohol y objetos peligrosos en Reforma.
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La Secretaría de Gobierno (Segob) informó que, con un corte a las 16:00 horas, mantiene un despliegue operativo en las zonas del Zócalo capitalino, Paseo de la Reforma, Avenida Juárez y en las inmediaciones del Estadio Ciudad de México para inhibir el consumo de bebidas alcohólicas antes, durante y después del México vs Chequia.
Como resultado de estas acciones enfocadas en inhibir la venta y el consumo de alcohol en la vía pública, hasta el momento se ha procedido a la destrucción de más de 400 latas de cerveza y cinco botellas de bebidas alcohólicas en dichos puntos.
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Asimismo, en los filtros de acceso implementados se realizan revisiones minuciosas a termos y recipientes para evitar el ingreso de sustancias alcohólicas. "Esta dependencia hace un exhorto a la ciudadanía a evitar el consumo de alcohol en la vía pública, reiterando que se continuará con el retiro, decomiso y destrucción de estas bebidas a fin de preservar la sana convivencia".
Se precisó que el Gobierno de la Ciudad de México mantendrá el operativo de manera permanente durante toda la jornada para reducir riesgos y garantizar una celebración segura.
Revisan mochilas y bolsas en inmediaciones de Reforma
Desde el ingreso por Sevilla, frente a la Diana Cazadora, hacia el Paseo de la Reforma, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México y personal de otras dependencias capitalinas revisan mochilas, y bolsas, principalmente, a los aficionados que se dirigen al Ángel de la Independencia.
Los funcionarios avisan a los seguidores del equipo mexicano que no se puede ingresar a esa zona alcohol, palos u otros objetos que pudieran usarse para agredir a otras personas.
En ese punto fue colocada una pantalla para que puedan ver el partido de México contra Chequia, el cual iniciará a las 19:00 horas.
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