logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Ley Serrano: de la web a la calle

Fotogalería

Ley Serrano: de la web a la calle

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Nuevo puente ya necesitó arreglos

Trabajos en la superficie del puente provocaron retrasos de hasta una hora en ambos sentidos.

Por Flor Martínez

Junio 24, 2026 03:00 a.m.
A
Nuevo puente ya necesitó arreglos
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      A temprana hora de ayer se registró congestionamiento vehicular sobre Circuito Potosí y la carretera a Rioverde, en ambos sentidos, debido a trabajos realizados en la superficie de rodamiento del puente vehicular superior, informó la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas (Seduvop).

      La carga vehicular provocó retrasos considerables para quienes circulaban por la zona. Algunos automovilistas reportaron haber permanecido hasta una hora en el tráfico antes de poder cruzar el tramo afectado.

      La dependencia estatal no precisó en qué consistieron los trabajos, señalando que se trataba de ajustes efectuados en la estructura. Sin embargo, los trabajos se realizaron luego de que usuarios de esta vialidad señalaran irregularidades en el puente, principalmente al descender de la parte más alta, donde conductores han reportado movimientos bruscos de las unidades, incluso respetando el límite de velocidad de 60 kilómetros por hora.

      A través de un comunicado, la Seduvop informó que "en las primeras horas del día se restableció el tránsito en ambos carriles luego de realizarse ajustes en la superficie de rodamiento, en beneficio de trabajadores, transportistas y habitantes que diariamente utilizan esta ruta para trasladarse a sus actividades".

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      LEA TAMBIÉN

      Arregla Seduvop "chipotes" en el nuevo megapuente

      Los trabajos provocaron retrasos para automovilistas que circulan por carretera a Rioverde

      Desde una vista aérea de la infraestructura se observó la colocación de una nueva capa de asfalto en los puntos donde se habían reportado las irregularidades, en ambos sentidos de circulación.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Abren convocatorias para el Festival de Danza "Lila López"
      Abren convocatorias para el Festival de Danza "Lila López"

      Abren convocatorias para el Festival de Danza "Lila López"

      SLP

      Redacción

      La edición 46 reunirá propuestas de danza, fotografía, periodismo y artes plásticas

      Contra Ley Serrano, fue una marcha muy municipalizada: Gallardo
      Contra Ley Serrano, fue una marcha muy municipalizada: Gallardo

      Contra Ley Serrano, "fue una marcha muy municipalizada": Gallardo

      SLP

      Rubén Pacheco

      "No me voy a meter en grillas, yo creo que es lo que quiere el alcalde (Enrique Galindo)", expuso el gobernador

      Impulsan recuperación del río Paisanos
      Impulsan recuperación del río Paisanos

      Impulsan recuperación del río Paisanos

      SLP

      Rolando Morales

      El arroyo Calabacillas enfrenta presiones por proyectos habitacionales en comunidades cercanas

      Homenajean a joven policía fallecido tras ataque en San Ciro
      Homenajean a joven policía fallecido tras ataque en San Ciro

      Homenajean a joven policía fallecido tras ataque en San Ciro

      SLP

      Redacción

      La ceremonia de adiós al oficial de la GCE se realizó en Ciudad Valles