Nuevo puente ya necesitó arreglos

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A temprana hora de ayer se registró congestionamiento vehicular sobre Circuito Potosí y la carretera a Rioverde, en ambos sentidos, debido a trabajos realizados en la superficie de rodamiento del puente vehicular superior, informó la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas (Seduvop).

La carga vehicular provocó retrasos considerables para quienes circulaban por la zona. Algunos automovilistas reportaron haber permanecido hasta una hora en el tráfico antes de poder cruzar el tramo afectado.

La dependencia estatal no precisó en qué consistieron los trabajos, señalando que se trataba de ajustes efectuados en la estructura. Sin embargo, los trabajos se realizaron luego de que usuarios de esta vialidad señalaran irregularidades en el puente, principalmente al descender de la parte más alta, donde conductores han reportado movimientos bruscos de las unidades, incluso respetando el límite de velocidad de 60 kilómetros por hora.

A través de un comunicado, la Seduvop informó que "en las primeras horas del día se restableció el tránsito en ambos carriles luego de realizarse ajustes en la superficie de rodamiento, en beneficio de trabajadores, transportistas y habitantes que diariamente utilizan esta ruta para trasladarse a sus actividades".

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Desde una vista aérea de la infraestructura se observó la colocación de una nueva capa de asfalto en los puntos donde se habían reportado las irregularidades, en ambos sentidos de circulación.