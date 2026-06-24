Alineación de México frente a Chequia
Guillermo Martínez aparece como la gran sorpresa del once inicial; Memo Ochoa no arrancará el partido.
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La Selección Mexicana confirmó su alineación titular para enfrentar a Chequia en la Jornada 3 del Grupo A del Mundial 2026, con Guillermo Martínez como una de las principales novedades.
El delantero, conocido como "Memote", arrancará como titular y vivirá sus primeros minutos en una Copa del Mundo, en un duelo donde Javier Aguirre decidió mover algunas piezas tras asegurar la clasificación a octavos de final.
Otra de las novedades es la presencia de Mateo Chávez en el once inicial, mientras que Guillermo Ochoa no aparece entre los titulares para este encuentro.
México saltará a la cancha con Raúl Rangel en la portería; Jorge Sánchez, César Montes, Edson Álvarez, Israel Reyes y Mateo Chávez en defensa; Luis Romo y Gilberto Mora en medio campo; y Julián Quiñones, Guillermo Martínez y Roberto Alvarado en el ataque.
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El Tri llega al partido con seis puntos y buscará cerrar la fase de grupos con paso perfecto ante Chequia.
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