Bravos de Juárez supera a Minnesota

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

El cambio de entrenador por ahora le vino bien a Bravos del FC Juárez, que la noche de este martes mostró una cara muy diferente a la que se le ha visto en el arranque del Apertura 2026, y con goles de Guilherme Castilho y Óscar Estupiñán derrotaron 2-1 al Minnesota United, para empezar con el pie derecho la participación en la Leagues Cup 2026.

Bajo el mando de un cuerpo técnico institucional encabezado por el español Salvador Valero, la escuadra fronteriza estuvo cerca de abrir el marcador por medio de un autogol a los pocos segundos de iniciado el partido, pero el portero Alec Smir se empleó a fondo y con la yema de los dedos alcanzó a desviar la pelota.

Al minuto 8, el portero Sebastián Jurado intentó salir con Denzell García, pero a éste último le robaron la pelota y de ahí nació una acción de mucho peligro que al final salvó el defensa colombiano Jesús Murillo.

Sobre el minuto 22, José Luis ´El Puma´ Rodríguez recibió la pelota por la banda izquierda, desde ahí mandó un servicio a segundo poste que encontró a un Castilho prácticamente sin marca y con remate de cabeza puso el 1-0 en favor de la oncena juarense.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

La respuesta del equipo de casa llegó al minuto 35, luego de que Denzell ya le había quitado la pelota a Tomás Chancalay en el área de los Bravos, pero el delantero de los Bribones se recuperó y le quitó el balón al canterano del FC Juárez, para disparar cruzado de pierna izquierda y dejar parado a Jurado para el 1-1.

El gusto le duró muy poco a Minnesota, pues apenas tres minutos después Jairo Torres le filtró el balón por el centro del área a Estupiñán, que se acordó de cómo se anotan goles y por abajo venció a Smir para poner una vez más arriba a los Bravos en el marcador.

En los primeros minutos del segundo tiempo parecía que los fronterizos se dedicarían a defender la mínima ventaja, pero poco a poco también generaron más opciones de gol, sin embargo el marcador no se volvió a mover el resto del encuentro.