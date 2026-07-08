Buffalos arranca con resultados divididos

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

La organización Buffalos San Luis Potosí puso en marcha su participación en la temporada 2026 de FADEMAC Occidente al visitar a Cachorros de León en la Jornada 1, disputada en el Deportivo Nuevo Milenio, donde obtuvo un saldo de una victoria y tres derrotas en las categorías infantiles.

El único triunfo para la escuadra potosina llegó en la categoría Hornets, que mostró capacidad de reacción tras comenzar abajo en el marcador. Después de realizar ajustes durante el encuentro, los Buffalos remontaron para imponerse por 14-2, sumando así su primera victoria de la campaña.

Uno de los encuentros más cerrados de la jornada fue el de la categoría Falcons. El duelo permaneció empatado sin anotaciones durante gran parte del partido, hasta que una decisión arbitral por una supuesta interferencia de pase colocó a los Cachorros en la yarda uno. El conjunto leonés aprovechó esa oportunidad para conseguir el único touchdown del compromiso y llevarse la victoria por 6-0, pese a la destacada actuación defensiva del equipo potosino.

En la categoría Ponys, Buffalos tuvo que enfrentar varias adversidades.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

La lesión de su corredor titular durante la semana obligó a modificar el esquema ofensivo y, posteriormente, el jugador que ocupó su lugar también abandonó el partido por lesión en el primer cuarto. Aun así, el equipo llegó al descanso con una desventaja mínima de 6-0, pero las bajas terminaron por pesar y el encuentro concluyó con triunfo de los Cachorros por 26-8.

Por su parte, en la categoría Rabbits, el conjunto local dominó el encuentro desde el inicio y consiguió una victoria por 33-0.

Pese al balance de la jornada, el cuerpo técnico destacó la entrega, el esfuerzo y el nivel competitivo mostrado por sus jugadores, especialmente en las categorías Hornets, Falcons y Ponys, donde los encuentros se definieron por pequeños detalles.