Búffalos caen

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Búffalos SLP sufrió su primera derrota de la temporada Otoño 2026 de FADEMAC Occidente, al caer por marcador de 12-0 ante Subiré León, en el encuentro disputado el sábado 10 de octubre en el Campo Búffalos del Parque Tangamanga I. Ambos conjuntos llegaron al compromiso con marca invicta de 3-0, por lo que el enfrentamiento representaba una prueba importante en la lucha por mantenerse entre los protagonistas del Grupo Occidente.

La lluvia, presente durante prácticamente todo el partido, fue uno de los factores que condicionaron el desarrollo del encuentro. Las condiciones del terreno complicaron el manejo del ovoide, la ejecución de las jugadas y la continuidad de las series ofensivas, lo que convirtió el duelo en una batalla de carácter defensivo, con una exigencia física constante para ambos equipos.

Subiré León supo aprovechar errores de la escuadra potosina para construir la ventaja que terminó por definir el partido. Búffalos SLP, por su parte, generó oportunidades para acercarse a la zona de anotación, pero no consiguió capitalizar sus posesiones ofensivas. Pese a las dificultades, el conjunto local mantuvo la intensidad competitiva durante los cuatro periodos, en un enfrentamiento donde cada yarda disputada resultó determinante.

La clasificación sigue como objetivo. Con récord de 3-1, Búffalos SLP mantiene sus aspiraciones en la competencia y ahora enfocará su preparación en la visita a Tigres Tepic, otro equipo que marcha invicto. El compromiso será importante para las posibilidades de los potosinos de ubicarse entre los primeros lugares de la clasificación, por lo que el cuerpo técnico trabajará en corregir los errores de ejecución, mejorar la consistencia ofensiva y reforzar la disciplina táctica.

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La organización de Búffalos SLP reconoció el esfuerzo y compromiso de sus jugadores, además de agradecer el respaldo de las familias y aficionados que acompañaron al equipo pese a la intensa lluvia. Aunque la derrota significó el fin del paso perfecto, el conjunto potosino buscará responder en las siguientes jornadas y mantener firme su objetivo de avanzar a la clasificación, con la preparación y la capacidad de reacción como factores clave para el cierre de la temporada regular.