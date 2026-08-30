Búffalos SLP va por el título

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Los Búffalos SLP están listos para afrontar este domingo el partido más importante de su temporada dentro de la FADEMAC Occidente, al enfrentar a los Lions de Guanajuato en la Final Ponys Grupo 2, programada para las 15:15 horas en el Colegio Subiré de León, Guanajuato.

El conjunto potosino llega a la disputa por el campeonato como número uno de la categoría, respaldado por una temporada destacada y por el antecedente de haber derrotado a Lions durante la campaña regular por marcador de 16-14, en un encuentro cerrado que dejó patente la paridad entre ambas escuadras.

Búffalos SLP obtuvo su boleto a la final después de superar en semifinales a Rancheros de Pabellón, Aguascalientes, con marcador de 22-6, en un compromiso donde el cuadro potosino tuvo que mantener la concentración y trabajar cada serie ofensiva, además de responder con solidez en el sector defensivo.

Por su parte, Lions de Guanajuato llega con argumentos importantes al partido por el campeonato, luego de imponerse contundentemente 22-0 a Forajidos de Zacatecas en su semifinal. Aunque la final se disputará en territorio guanajuatense, la sede no corresponde a una ventaja deportiva obtenida en la clasificación, ya que desde el inicio del torneo se estableció que las finales se concentrarían en una sede única. Por ello, el escenario oficial será el Colegio Subiré de León.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El duelo enfrentará nuevamente a dos equipos que ya conocen sus fortalezas y que protagonizaron uno de los partidos más cerrados de la temporada regular. Búffalos buscará hacer valer su condición de líder y completar su gran campaña con el campeonato, mientras que Lions intentará cobrar revancha en el encuentro definitivo.

Para el conjunto potosino, la misión será mantener la disciplina, minimizar errores y aprovechar las oportunidades que se presenten para buscar regresar a San Luis Potosí con el título de campeón de Ponys Grupo 2.