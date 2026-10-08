Buscan dirigentes destituir a Infantino

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BERLÍN.- Los dirigentes del fútbol europeo se reúnen el miércoles para encontrar un candidato y definir su estrategia para intentar destituir a Gianni Infantino como presidente de la FIFA.

La UEFA convocó anteriormente a sus 55 federaciones miembro a una cumbre que se realiza el jueves en Berlín, en medio de los esfuerzos europeos por conseguir un nuevo líder para el organismo rector mundial del fútbol.

El divisivo plan de inversión privada para el Mundial de Infantino —que fracasó a los pocos días de darse a conocer en julio— impulsó a la UEFA a actuar ante la desconfianza que había surgido anteriormente hacia el presidente de la FIFA, que alguna vez dirigió a la UEFA.

Los planes a más largo plazo de la UEFA incluyen preparar una denuncia penal contra Infantino en Suiza por posible mala gestión financiera en el acuerdo de venta de derechos del Mundial, y ha pedido a tribunales en Estados Unidos que autoricen la obtención de pruebas.

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"En algún punto del camino las cosas se fueron demasiado lejos con la FIFA, y buscamos volver a ponerlas donde deben estar", manifestó el secretario general de la UEFA, Theodore Theodoridis, el mes pasado.

Los 55 miembros europeos representan más de una cuarta parte de las 211 federaciones miembro de la FIFA que pueden votar en la elección del 18 de marzo en Rabat, Marruecos. Una investigación de The Associated Press sugiere que Infantino ya tiene alrededor de 90 votos comprometidos, aunque eso es antes de que se conozca a cualquier posible rival.

Aun así, la UEFA no es un bloque unido. Infantino tiene apoyo prometido de Azerbaiyán, el país de origen de un estrecho colaborador, y de Letonia. El mandatario también se reunió el miércoles con dirigentes del fútbol y funcionarios gubernamentales en la capital checa, Praga.

Primero, la UEFA y sus aliados en todo el mundo deben ponerse de acuerdo sobre al menos un candidato para desafiar a Infantino antes del plazo del 18 de noviembre para entrar en la contienda.

¿Qué dirigentes han sido vistos como POSIBLES

candidatos?

El presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin, se unió en agosto a sus colegas vicepresidentes de la FIFA de Asia y Norteamérica para denunciar a Infantino por engaño y abuso de confianza en relación con el plan de venta de derechos del Mundial.

Aun así, ni Ceferin ni sus homólogos en la AFC y la CONCACAF, el jeque Salman bin Ebrahim Al Khalifa de Bahréin y Victor Montagliani de Canadá, parecen por ahora encaminados a figurar en la papeleta de la FIFA.