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Caballero carga contra MLB por reloj de pitcheo

Por AP

Julio 24, 2026 03:00 a.m.
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Caballero carga contra MLB por reloj de pitcheo
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      NUEVA YORK.- Las Grandes Ligas apuntaron contra el campocorto de los Yankees José Caballero en una especie de campaña de escarmiento, lo que ha generado una nueva controversia.

      Cansada de la rutina del panameño, quien solía esperar mucho tiempo en la caja de bateo sin declararse listo para recibir el lanzamiento sino justo antes de que el reloj de pitcheo llegara a los 8 segundos, la oficina de las mayores indicó el miércoles a los umpires que la rutina de Caballero equivalía a un engaño.

      El umpire principal Quinn Wolcott marcó a Caballero una infracción del reloj de pitcheo en la sexta entrada, lo que derivó en un ponche y en la expulsión del coach de bateo James Rowson. Nueva York perdió el primer juego de una doble cartelera ante los Piratas de Pittsburgh por 5-3 en 10 entradas.

      "He visto a otros tipos hacer estas cosas y no les marcan nada", comentó Caballero. "Sólo se están ensañando conmigo".

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      En una historia de Instagram publicada el jueves, Caballero manifestó que "es muy fácil solo inventar reglas y cambiar el deporte más hermoso del mundo y después no hacerse responsable de las fallas de la misma".

      "Saben que están equivocados pero es muy difícil aceptar que un simple jugador que solo quiere jugar lo que siempre amo pueda adaptarse y utilizarlo en su juego", añadió. "Al final ellos son los que mandan... y toca callar y obedecer". Caballero fue adquirido a Tampa Bay el 31 de julio pasado y el manager de los Yankees Aaron Boone reconoció que su opinión sobre el jugador multifuncional dio un giro de 180 grados tras el canje.

      "Es uno de esos tipos a los que yo les gritaba desde el dugout", manifestó Boone el miércoles por la mañana. "Era un fastidio y no me gustaba. Ahora me gusta porque es un buen pelotero y está de nuestro lado. Pero sí, nos hemos reído de eso".

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