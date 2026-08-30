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Cachorros aplastan por 17-5 a los Rojos

Por AP

Agosto 30, 2026 03:00 a.m.
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Cachorros aplastan por 17-5 a los Rojos
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      MINNEAPOLIS.- Pete Crow-Armstrong conectó tres jonrones e impulsó seis carreras, lo que ayudó a los Cachorros a vencer el sábado por 17-5 a Sal Stewart y a los Rojos de Cincinnati.

      Alex Bregman, Carson Kelly y Seiya Suzuki también se volaron la barda por Chicago, que había perdido tres seguidos y seis de ocho en total. La parte baja del orden al bate de Chicago —Tyrone Taylor, Pedro Ramírez y Kelly— se fue de 12-8 y anotó nueve carreras.

      Los Cachorros mejoraron a 7-2 contra Cincinnati este año, al recuperarse tras una alocada derrota 10-8 en el primer juego de la serie el viernes.

      Stewart y el venezolano Eugenio Suárez conectaron jonrones por los Rojos, que cayeron a 3-5 en una gira de nueve juegos. Andrew Abbott (6-10) permitió siete carreras y ocho hits en poco más de tres entradas.

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      El cuadrangular de dos carreras de Stewart en la tercera entrada fue su jonrón número 30 del año. Lidera a los novatos de la Liga Nacional en jonrones y carreras impulsadas (104).

      El derecho de Chicago Kevin Gausman (8-11) ponchó a siete en cinco entradas, pero le anotaron cinco carreras y le conectaron seis hits.

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