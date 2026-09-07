Champions: Arranca la Champions, PSG en crisis

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ROMA, Italia., septiembre 7 (ANSA/EL UNIVERSAL). Con el emotivo reencuentro de José Mourinho, nuevamente en el banquillo del Real Madrid, frente al Inter, al que condujo al triplete de 2010, entra en escena la nueva Liga de Campeones, en la que el PSG buscará la hazaña de conquistar tres títulos consecutivos en la final del 5 de junio en el Metropolitano de Madrid, aunque ha comenzado la temporada inmerso en una crisis latente.

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Los 36 equipos de la liguilla única tendrán un comienzo relativamente tranquilo, distribuido en tres días, desde mañana hasta el jueves, aunque ya habrá partidos de gran atractivo: desde Porto-Manchester City, con un duelo entre entrenadores italianos, hasta Napoli-Arsenal; desde Liverpool-Atlético de Madrid hasta Dortmund-Villarreal.

Si los dos primeros equipos italianos tendrán un debut complicado, los otros dos tampoco lo tendrán fácil: la Roma, líder de la clasificación, jugará en el campo del Fenerbahçe de Lukaku, mientras que el brillante Como de Fàbregas recibirá al Leipzig.

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Comienza la principal competición europea, que repartirá 2.500 millones de euros —el PSG se embolsó 145 millones la temporada pasada—.

Cada victoria reportará 2,1 millones de euros y cada empate, 700.000 euros. Pero el desgaste de una temporada tan exigente ya resulta evidente.

Los 36 participantes obtuvieron, en la jornada del fin de semana, 23 victorias, 4 empates y 9 derrotas.

Llegan con una derrota a su espalda el Real Madrid, el vigente campeón PSG, sumido en una crisis prolongada, además de Villarreal, Napoli, Atlético de Madrid,

Fenerbahçe, Leipzig, Lens y Slovan. Los empates frenaron, en cambio, al Bayern Múnich y al Aston Villa.

El gran escenario será el encendido Santiago Bernabéu, dispuesto a pedirle explicaciones a Mourinho por la derrota ante el Betis, que llegó después de un penal fallado por Mbappé.

Una derrota considerada injusta, pero que deja al técnico con varios problemas: no podrá contar con Gler, Bernardo Silva ni Camavinga. Diomande, fichado por 140 millones de euros, todavía debe adaptarse; Vinícius no cuenta con el respaldo de parte del público, y Mou deberá colocar en el centro del campo a Valverde y Tchouaméni, quienes protagonizaron una fuerte pelea durante el verano.

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El espectáculo estará servido por el duelo goleador entre Mbappé y Lautaro Martínez, quien condujo al sólido Inter a la remontada ante el Napoli.

Delicado es también el momento de Allegri después de las derrotas ante Como e Inter, ya que el Napoli recibirá en el Maradona al que posiblemente sea el equipo más en forma de Europa: el Arsenal de Arteta, finalista derrotado en mayo.

El Napoli de Højlund y De Bruyne genera y finaliza bien sus jugadas, pero presenta numerosas carencias defensivas.

Roma y Como llegan a su debut con la moral por las nubes. El conjunto capitalino remontó al Atalanta en los últimos minutos, pero mostró un buen juego y una gran capacidad de generación ofensiva. Su principal preocupación será el ambiente ensordecedor de Estambul ante el Fenerbahçe, que perdió el clásico ante el Besiktas por una genialidad de Vlahovic.

El equipo turco cuenta con Lukaku, Aké, Muriqi y Greenwood, incorporado precisamente desde la Roma, mientras que Guendouzi no estará disponible debido a la suspensión que recibió tras la pelea con el Lyon.

El Como de Fábregas debutará como local frente al Leipzig de Nusa, Nkunku y El Aynaoui, que sufrió una dura derrota en Bremen.

Por el momento que atraviesan los lombardos, el fútbol brillante dirigido por Nico Paz y la incorporación de Kean, parecen partir como favoritos.

En Oporto se medirán Farioli y Maresca. El Porto es una auténtica apisonadora en el campeonato portugués, mientras que el Manchester City comienza a carburar y lidera la Premier League con pleno de victorias.

La presencia de Haaland, irresistible incluso después de su cambio de imagen, inclina el pronóstico hacia los ingleses.

Se espera equilibrio y espectáculo entre dos veteranos de Europa: el Liverpool del nuevo "gurú" Iraola y el Atlético de Madrid del argentino Diego Simeone, liderado en ataque por Isak —que parece haber despertado un año después de que el club pagara 145 millones por él— y Lookman.

En el duelo entre Dortmund y Villarreal, el enfrentamiento ofensivo estará protagonizado por Guirassy y Gerard Moreno.

Resulta difícil de explicar la escasez de resultados del PSG. Después de conquistar la Supercopa de Europa, el equipo del español Luis Enrique no ha conseguido encadenar buenos resultados: perdió la Supercopa de Francia ante el Lens, empató 2-2 con el Rennes y luego volvió a igualar por 2-2 ante el Lille de Davide Ancelotti, con dos goles en el tiempo añadido, y finalmente sufrió una dura derrota en casa por 2-1 frente al líder Monaco.

También en las dos temporadas anteriores el equipo de Luis Enrique comenzó sin destacar especialmente, pero las preocupaciones de sus aficionados están justificadas. Ahora intentará reaccionar como local ante el Slovan Bratislava.

El Bayern Múnich, por su parte, fue frenado por las atajadas de Karius en su duelo ante el recién ascendido Schalke de Džeko. Kompany introdujo varias rotaciones y ahora el conjunto bávaro se prepara para su debut contra un rival incómodo como el Bodø/Glimt.

También merecen atención los partidos Barcelona-Feyenoord, Sporting-Galatasaray y Lille-Betis. En Old Trafford, el Manchester United será el encargado de recibir al debutante Sabah de Azerbaiyán.