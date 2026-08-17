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Camerún se corona en la Copa Africana

Por AP

Agosto 17, 2026 03:00 a.m.
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Camerún se corona en la Copa Africana
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      RABAT.- Camerún finalmente ganó la Copa Africana de Naciones Femenina el domingo con una victoria por 3-0 sobre Malawi, debutante en el torneo.

      Marie Ngah Manga anotó de cabeza dos goles y Naomi Eto marcó el otro, mientras Camerún mantuvo bajo control a las hermanas Chawinga de Malawi para conseguir su primer triunfo en una final en su cuarto intento.

      Las Leonas Indomables, que no lograron clasificarse para la edición anterior del torneo, habían perdido en sus últimas tres apariciones en la final —todas ante Nigeria, 10 veces campeona.

      El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, asistió al partido junto con el presidente de la CAF, Patrice Motsepe.

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