Canadá va con el ánimo de revancha

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HOUSTON.- Canadá buscará revancha ante Marruecos tras la derrota que sufrió en el Mundial de 2022, y ahora hay mucho más en juego.

Marruecos y Canadá se medirán el sábado por segunda Copa del Mundo consecutiva, pero esta vez con una trascendencia mayor.

Los "Leones del Atlas" vencieron 2-1 a Canadá en la fase de grupos de Qatar 2022, torneo en el que se convirtió en la primera selección de África en alcanzar las semifinales.

Canadá busca seguir haciendo historia tras lograr su primera victoria en una fase de eliminación directa, al imponerse 1-0 a Sudáfrica el domingo.

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"Estamos entusiasmados por el momento", declaró Jesse Marsch, el seleccionador estadounidense de Canadá. "Queríamos llegar a una etapa del torneo en la que nos enfrentáramos a grandes rivales, y Marruecos es exactamente eso".

Marruecos viene de eliminar a Holanda en una tanda de penales para avanzar a octavos de final. Una victoria en el Estadio de Houston convertiría al equipo en la primera nación africana en alcanzar los cuartos de final en más de una ocasión.

El lateral canadiense Alistair Johnston sabe que Marruecos supondrá un enorme desafío, pero es un reto que el equipo asume con ilusión.

"Hemos creado mucha historia nueva, hemos logrado muchos hitos inéditos", dijo Johnston. "Ahora tenemos la oportunidad que buscábamos: llegar a una fase del torneo donde nos toca enfrentarnos a un Goliat, y eso es precisamente el equipo marroquí".

El seleccionador marroquí Mohamed Ouahbi afirmó que su equipo guarda un gran respeto por Canadá.

"Tenemos motivos de sobra para temer a este rival y a sus virtudes", señaló Ouahbi. "Será fundamental que juguemos a nuestro máximo nivel; el nivel que hemos mostrado en los últimos partidos no bastará. Será el partido más importante y desafiante de este Mundial. No podemos permitirnos dudas en nuestro planteamiento. Jugamos unos octavos de final y, si no estamos a la altura, nos iremos a casa".

El partido promete emociones.

Los marroquíes son un equipos que le gusta adueñarse de la iniciativa con un grupo talentoso de figuras en la zona de volante como Ayyoub Bouaddi, Brahim Díaz y Azzedine Ounahi, más el lateral derecho Achraf Hakimi.

Canadá lleva nueve goles en cuatro partidos. La gran expectativa es que su astro Alphonso Davies estará en condiciones de jugar desde el vamos por el costado izquierdo.