Canel´s-Java listo para la Vuelta a Colombia

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El equipo Canel´s-Java se declara listo para afrontar uno de los retos más importantes del calendario internacional al confirmar su participación en la edición 76 de la Vuelta a Colombia, competencia categoría 2.2 de la Unión Ciclista Internacional (UCI) que se disputará del 8 al 16 de agosto de 2026 sobre un recorrido total de 1,473 kilómetros distribuidos en nueve etapas.

Considerada una de las pruebas de mayor tradición en el ciclismo latinoamericano, la Vuelta a Colombia comenzó a disputarse en 1951 y, para esta edición, recorrerá las carreteras de los departamentos de Huila, Tolima, Caldas y Antioquia, ofreciendo un trazado que combina etapas para velocistas, jornadas de alta montaña y una decisiva contrarreloj individual que podría definir al campeón.

La competencia reunirá a 22 equipos y un pelotón de 152 corredores, entre ellos la escuadra potosina Canel´s-Java, que estará representada por José Ramón Muñiz, Heiner Parra Rodríguez, Efrén Santos, Owen Wright, Ignacio Prado, Ángel Julián Camacho y Miguel Ángel Díaz, ciclistas que buscarán colocar al equipo entre los protagonistas de la clasificación general hasta la meta final en Medellín.

La primera etapa se disputará sobre 187 kilómetros entre Neiva y Pitalito, atravesando Campoalegre, Hobo, Gigante, Garzón, Altamira y Timaná, en una jornada ideal para comenzar a perfilar a los principales aspirantes al título.

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El segundo día comprenderá 169.9 kilómetros con salida en el Parque Arqueológico de San Agustín y llegada a Garzón, mientras que la tercera fracción recorrerá 160.5 kilómetros entre Garzón y Neiva, pasando por Gigante, Hobo, Campoalegre y el sector de El Juncal.

La cuarta etapa marcará la despedida del departamento del Huila con un recorrido de 196.9 kilómetros entre Neiva e Ibagué, atravesando Aipe, Natagaima, Castilla, Saldaña, Guamo, Espinal, Chicoral y el túnel de Gualanday.

La montaña hará su aparición en la quinta jornada con 164.7 kilómetros entre Ibagué y el Alto El Sifón, considerado uno de los ascensos más exigentes de la competencia, tras pasar por Alvarado, Venadillo, Lérida, Armero, Líbano y Murillo.

Posteriormente, la carrera se trasladará al Eje Cafetero y Antioquia con una sexta etapa de 161.1 kilómetros entre Manizales y Jericó. La séptima fracción, de 135.2 kilómetros, llevará al pelotón desde Jericó hasta el Alto Ecosiembra, otra jornada clave para los especialistas en escalada.

Las diferencias entre los favoritos podrían definirse durante la octava etapa, una contrarreloj individual de 33.6 kilómetros entre Santa Fe de Antioquia y la entrada al Túnel de Occidente, considerada una de las pruebas más determinantes del recorrido.

La edición 76 de la Vuelta a Colombia concluirá con el tradicional circuito en Medellín, donde los corredores completarán 104 kilómetros sobre ocho vueltas a un trazado de 13.1 kilómetros, con salida y meta en el Parque El Poblado, escenario donde será coronado el campeón de una de las carreras más emblemáticas del ciclismo colombiano.