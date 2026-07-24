Carapaz se lleva la 18va. etapa del Tour

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ORCIERES-MERLETTE.- El ecuatoriano Richard Carapaz calculó su ataque a la perfección en la subida final para ganar el jueves la 18va etapa del Tour de Francia, mientras que Tadej Pogacar llegó unos minutos después y mantuvo su amplia ventaja en la clasificación general.

Fue la primera victoria de etapa de Carapaz, de 33 años, en la carrera de este año y la segunda de su trayectoria en el Tour. Pogacar no lo persiguió porque no se le considera una amenaza por el título del Tour y marcha en el décimo puesto.

"Esta es una victoria maravillosa. Se la dedico a mi familia", dijo Carapaz, cuya madre falleció a inicios de este año.

Tras ponerse por delante a unos 3 kilómetros (2 millas) de la cima, Carapaz se escapó. Se dio unas palmadas a cada lado de la cabeza al acercarse a la línea de meta y terminó con 45 segundos de ventaja sobre el suizo Mauro Schmid y el estadounidense Matteo Jorgenson.

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"Ha sido un día especial. Requirió muchísimo trabajo duro. Esto es lo más gratificante para mí, saber que el trabajo que hice ha dado sus frutos", señaló Carapaz, quien no logró ganar con una escapada similar a principios de la actual edición del Tour.

Pogacar busca su tercer título consecutivo del Tour y el quinto en total. La estrella eslovena cruzó la meta dentro de un grupo numeroso que incluía a su perseguidor inmediato Remco Evenepoel y el mexicano Isaac Del Toro, compañero de Pogacar en el equipo UAE Emirates XRG.

No hubo cambios en la general, ya que Pogacar conservó su ventaja de 4 minutos y 32 segundos sobre el belga Evenepoel, especialista en contrarreloj y ganador de dos etapas en la carrera de este año, y de 6:51 sobre el mexicano Del Toro, de 22 años, tercero en la general.

La etapa del jueves fue la primera de tres días consecutivos de ascensos alpinos.

El recorrido de 185 kilómetros (115 millas) incluyó una subida temprana de categoría 1 —la segunda más dura— por la Cote d´Engins, antes de terminar con un ascenso de categoría 1 hasta la estación de esquí de Orcières-Merlette. Tras coronar Engins, Jorgenson iba en un pequeño grupo en cabeza. Luego se les unió Carapaz, mientras el grupo del maillot amarillo de Pogacar se rezagó.

La etapa de Carapaz pudo haber terminado cuando estuvo a punto de chocar con un aficionado que estaba de pie en la carretera, al que esquivó con un volantazo justo a tiempo. Al encarar la subida final a Orcières-Merlette, Jorgenson y Schmid no pudieron responder cuando Carapaz atacó.

"El nivel de la escapada era altísimo, pero cuando me marco un objetivo entre ceja y ceja voy a por él", expresó Carapaz. "Mi estilo de correr es así, agresivo. No me guardo nada".