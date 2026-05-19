Cayó la primera presea en salto de altura
La delegación de San Luis Potosí consiguió su primera medalla dentro de las competencias de atletismo de la Olimpiada Nacional 2026 gracias a la destacada actuación de Othnel Sebastián Samuel Layne Zamudio, quien obtuvo la medalla de bronce en la prueba de salto de altura.
El atleta potosino logró subir al podio nacional en la categoría Sub-16 tras registrar una marca de 1.86 metros, resultado que le permitió colocarse entre los mejores exponentes de la disciplina y aportar una importante presea para San Luis Potosí.
Othnel Layne Zamudio forma parte del equipo Dejando Huella, agrupación deportiva encabezada por el profesor Vicente Antonio Torres Valencia, reconocido por su trabajo en la formación y desarrollo de jóvenes talentos del atletismo potosino.
La medalla representa un importante resultado tanto para el atleta como para su equipo de trabajo y familia, quienes han acompañado el proceso de preparación que hoy rinde frutos en la máxima justa deportiva juvenil del país.
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