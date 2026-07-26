Cease lanza juego de un hit por los Azulejos

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BOSTON.- Dylan Cease llevó un juego sin hits hasta la sexta entrada y terminó con un juego completo de un solo hit, George Springer conectó un jonrón de tres carreras para destacar una tercera entrada de cinco anotaciones y los Azulejos de Toronto vencieron el sábado por 6-0 a los Medias Rojas de Boston.

Ernie Clement añadió un doble impulsor y el dominicano canadiense Vladimir Guerrero Jr. un sencillo productor de carrera en el gran episodio para Toronto, que perdió el primer juego de la serie de tres partidos el viernes. Guerrero remolcó dos carreras.

Fue apenas la segunda derrota en 18 juegos para los Medias Rojas, quienes igualaron un récord del club de 80 años de antigüedad con 15 victorias consecutivas antes de que se rompiera la racha la noche del miércoles.

Cease (7-5) ponchó a 12, incluidos los últimos seis outs, y dio tres bases por bolas en camino a su cuarto juego completo y blanqueada de su carrera.

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El abridor de Boston, Sonny Gray (12-2), fue castigado con cinco carreras y 10 hits, seis de ellos en la tercera.

El último lanzador visitante en tirar un juego sin hits en Fenway Park fue Jim Bunning el 20 de julio de 1958.