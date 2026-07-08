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Cefor SL abre visorías para Sub-13 y Sub-15

Por Romario Ventura

Julio 08, 2026 03:00 a.m.
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Cefor SL abre visorías para Sub-13 y Sub-15
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      Con el objetivo de detectar y desarrollar a las nuevas promesas del fútbol potosino, Cefor Promotora San Luis lanzó la convocatoria para sus visorías dirigidas a jugadores de las categorías Sub-13 y Sub-15, las cuales se llevarán a cabo de martes a viernes en los campos 3 y 4 del Parque Tangamanga I.

      El presidente de la institución, Juan Antonio Salazar, hizo un llamado a los padres de familia para que lleven a sus hijos que cuenten con aptitudes futbolísticas y deseen formar parte de un proyecto que continúa creciendo dentro del balompié estatal y nacional.

      Las pruebas se realizarán diariamente a partir de las 16:00 horas y estarán a cargo de Ricardo Ochoa, coordinador de visorías del Cefor, quien evaluará a los futbolistas nacidos en los años 2012, 2013 y 2014, con el propósito de integrar los representativos de las categorías Sub-13 y Sub-15.

      Los jugadores seleccionados tendrán la oportunidad de continuar su desarrollo dentro de la institución y aspirar a formar parte de las Fuerzas Básicas de la Tercera División Profesional, así como del equipo estelar del club.

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      Con esta convocatoria, Cefor Promotora San Luis reafirma su compromiso con la formación de futbolistas potosinos, brindando un espacio para que las nuevas generaciones puedan mostrar su talento y dar el primer paso hacia una carrera dentro del futbol organizado.

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