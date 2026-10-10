Cefor va por los 3 puntos ante León

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El equipo de Cefor Promotora San Luis se reportó listo para afrontar la sexta jornada de la Tercera División Profesional, en la que recibirá este sábado a León GEN en la cancha de la Unidad Deportiva 21 de Marzo, en Soledad de Graciano Sánchez. El conjunto soledense buscará aprovechar su condición de local para sumar tres puntos que le permitan mantenerse entre los primeros lugares de la Zona XII y continuar en la pelea por los puestos de clasificación.

El director técnico César Silva trabajó intensamente con sus jugadores durante la semana, enfocándose en corregir algunos errores que se habían presentado en compromisos anteriores. El objetivo del cuerpo técnico es que el equipo muestre mayor solidez y efectividad en su próximo encuentro, consciente de la importancia de conseguir un resultado positivo ante su afición.

"Tenemos un equipo comprometido que buscará los tres puntos en casa, que le permitirán seguir en los primeros lugares del torneo, ya que nuestra idea es meternos en zona de calificación, que es nuestra meta", comentó el estratega de la escuadra soledense. Silva destacó la disposición de sus futbolistas para afrontar el compromiso y señaló que el grupo está enfocado en cumplir los objetivos trazados para la temporada.

Para este encuentro, Cefor Promotora San Luis contará con plantel completo, ya que no registra jugadores lesionados ni suspendidos. Enfrente tendrá a un León GEN que ocupa el décimo lugar de la Zona XII, situación que buscará aprovechar el conjunto potosino para imponer condiciones en casa. La posible alineación contempla a Leonardo Pérez, Gabriel Medina, Víctor López, Pablo García, Abraham Sánchez, Aarón Ramírez, Amauri Sosa, Leo Pastrana, Iván Casillas y José María Faz.

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Por su parte, el equipo Sub-16 de Cefor Promotora San Luis viajará este sábado a Guanajuato para medirse al Centro de Especialidades, en partido programado a las 10:00 horas. El conjunto juvenil afrontará este compromiso con motivación y confianza en la calidad de sus jugadores, con la intención de conseguir un resultado favorable como visitante y regresar a San Luis Potosí con los tres puntos.