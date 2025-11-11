Cerrada victoria de Eagles sobre los Packers

Redacción Deportes.- El campeón Philadelphia Eagles derrotó este lunes por 7-10 a Green Bay Packers en el cierre de la semana 10 en la que ha consolidado su liderato en el Este de la Conferencia Nacional (NFC) con siete juegos ganados y dos perdidos.

Los Packers, con balance de 5-3, abandonaron el liderato del Norte de la NFC.

Las defensivas, la de Packers la número cuatro de la NFL; la de Eagles la siete, dominaron la primera mitad que terminó 0-0 por primera vez desde el 2009 en un partido del tradicional ‘Monday night’ (lunes por la noche). En aquella ocasión se enfrentaron Ravens y Browns.

Jalen Hurts perdió el balón una vez. Jordan Love lo hizo en dos ocasiones.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Antes del descanso el ataque aéreo de ambos equipos lució registros pobres. Hurts apenas conectó siete de 13 envíos para 48 yardas. Love completó seis de 10 pases para 39 yardas.

Por tierra los números no fueron mejores. Eagles corrió para 77 yardas y Packers para 63.

Los campeones rompieron la paridad en el tercer cuarto con un gol de campo de 39 yardas que conectó Jake Elliott.

Green Bay volvió a estrellarse una y otra vez con la defensiva de Eagles que no dejó de presionar a Jordan Love, quien para este periodo acumuló tres capturas.

En el último periodo la defensiva de Packers se dobló.

Philadelphia armó una ofensiva de cuatro jugadas que recorrió 80 yardas en poco más de dos minutos que concluyó en las diagonales gracias a un pase de Hurts que atrapó Devonta Smith para alejarse 0-10. Packers al fin rompió el cero a seis minutos del final gracias a que estableció un largo ataque que recorrió 75 yardas en 11 jugadas que terminó en la anotación por tierra de Josh Jacobs, que colocó el marcador 7-10.

Con 27 segundos en el reloj Green Bay intentó el empate con un gol de campo de 64 yardas que falló Brandon McManus.