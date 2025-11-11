logo pulso
Limitan apuestas tras escándalo de manipulación

Por AP

Noviembre 11, 2025 03:00 a.m.
A
NUEVA YORK.- El béisbol de las Grandes Ligas anunció que sus operadores de juegos autorizados limitarán las apuestas en lanzamientos individuales a 200 dólares y las excluirán de las combinadas, un día después de que dos lanzadores de los Guardianes de Cleveland fueran acusados de manipular pitcheos a instancias de apostadores.

MLB informó que los límites fueron acordados por operadores de casas de apuestas que representan más del 98% del mercado de apuestas en Estados Unidos. Detalló en un comunicado que las apuestas sobre lanzamientos enfocadas en resultados de velocidad y de bolas y strikes “presentan riesgos elevados de integridad porque se centran en eventos únicos que pueden ser determinados por un solo jugador y pueden ser inconsecuentes para el resultado del juego”.

