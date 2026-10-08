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Cerveceros superan 3-1 a Padres de San Diego

Por AP

Octubre 08, 2026 03:00 a.m.
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      SAN DIEGO.- Garrett Mitchell conectó un triple y anotó la carrera que rompió el empate en la quinta entrada antes de realizar una atrapada decisiva en el batazo de Manny Machado contra la barda en la octava, y los Cerveceros de Milwaukee avanzaron a la Serie de Campeonato de la Liga Nacional por segunda temporada consecutiva con una victoria de 3-1 sobre los Padres de San Diego la noche del miércoles, al ganar su Serie Divisional al mejor de cinco en cuatro juegos.

      Mitchell también impulsó a Sal Frelick con la primera carrera de Milwaukee, mientras los Cerveceros rompieron su racha de 12 derrotas consecutivas como visitantes en postemporada desde 2018 y alcanzaron la quinta Serie de Campeonato de la franquicia.

      El dominicano Machado estuvo cerca de empatar el Juego 4 con un batazo de 406 pies ante el relevista Abner Uribe, pero Mitchell lo siguió con calma y se estiró justo por encima de la barda baja en el jardín entre derecho y central para mantener la pelota dentro del parque.

      Luego, el segunda base Brice Turang cerró la octava con una atrapada acrobática del elevado corto con efecto de Ty France en territorio de foul.

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      Tras contener a unos Padres en alza en cuatro juegos cerrados decididos por un total combinado de cinco carreras, los Cerveceros, que ganaron 103 juegos, tendrán una revancha en la SCLN contra los Dodgers de Los Ángeles, que eliminaron a Atlanta el miércoles.

      Los Dodgers barrieron a Milwaukee el octubre pasado camino a su segundo título consecutivo de la Serie Mundial.

      Fernando Tatis Jr. conectó un jonrón de 429 pies en una noche por lo demás tibia a la ofensiva para los Padres, que pusieron a prueba repetidamente al mejor equipo de la temporada regular en las Grandes Ligas antes de quedarse cortos en su intento de lograr apenas la cuarta aparición en la SCLN en la historia de la franquicia.

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