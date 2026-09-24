Alemania de Klopp empata 1-1 con Países Bajos en Ámsterdam

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BERLÍN (AP) — Alemania inició el jueves una nueva era bajo Jürgen Klopp, Erling Haaland estampó dos goles para Noruega y Cristiano Ronaldo sigue vigente con Portugal en la Liga de Naciones.

Klopp salió sonriente de Ámsterdam pese al empate agónico de Cody Gakpo para Países Bajos, que igualó 1-1 con Alemania. Ruben van Bommel puso un centro brillante que Gakpo conectó con una volea en el aire en el segundo minuto del tiempo añadido.

"¡Guau!", dijo Klopp sobre el gol. Llevó la misma gorra de Alemania con las palabras "Uno de 83 millones", en referencia a la población del país, que usó para el anuncio de su convocatoria. Dijo entonces que quería "recuperar la bandera" que había sido cooptada por la extrema derecha.

Países Bajos también iniciaba una nueva etapa con el nuevo técnico Xavi Hernández, pero fue un partido áspero que en todo momento pareció capaz de desbordarse entre dos viejos rivales decididos a levantar cabeza tras una amarga Copa del Mundo.

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"Había dos equipos, dos equipos de fútbol muy buenos, en la misma situación. Ambos querían demostrar que las cosas no están tan mal como actualmente se percibe que están. Y eso se vio en el partido", dijo Klopp al canal RTL.

Los neerlandeses se enojaron cuando Felix Nmecha abrió el marcador a los 32. Los alemanes siguieron jugando pese a la lesión de Brian Brobbey, quien tuvo que salir con lo que parecía una lesión en el isquiotibial. El capitán neerlandés Virgil van Dijk levantó el dedo e intercambió palabras airadas con Jonathan Tah mientras las celebraciones alemanas provocaban empujones, silbidos de los aficionados y vasos de plástico arrojados al campo.

Más conatos de bronca se dieron en la segunda parte, especialmente después de una dura entrada del alemán Nadiem Amiri sobre Denzel Dumfries, quien pudo continuar. Más tarde, Dumfries chocó con el capitán alemán Joshua Kimmich.

Amiri solo jugó porque Jamal Musiala sufrió un problema en el muslo durante el calentamiento. Kai Havertz también salió temprano tras llevarse la mano a la parte posterior del muslo izquierdo.

Erling Haaland vuelve a brillar en Noruega

En el otro partido del grupo, Tasos Douvikas marcó el gol de la victoria en el último segundo para que Grecia ganara 2-1 en Serbia.

El doblete de Haaland le dio a Noruega la victoria 3-2 ante Dinamarca en Oslo y elevó su cuenta a 64 goles en 56 partidos con la selección.

En el mismo grupo, el Ronaldo, de 41 años, jugó 67 minutos con Portugal en la victoria 1-0 sobre Gales que le dio al nuevo entrenador Jorge Jesus un inicio exitoso.

La decisión de Jesus de emparejar a João Félix con el eterno talismán, de 41 años de edad, en el ataque dio resultado, ya que el tempranero gol de Félix, de 26 años, desde fuera del área fue suficiente para definir el marcador.

Expulsión polémica en partido Israel vs Austria

El israelí Sayed Abu Farchi fue expulsado por llevar sus celebraciones demasiado lejos para el árbitro cuando igualó contra Austria en Linz. El delantero de Colorado Rapids sacó un banderín de córner y pareció hacer un gesto de disparo, aunque no estaba claro si simulaba un taco de billar o un arma. De inmediato vio la segunda tarjeta amarilla, apenas cuatro minutos después de la primera.

Phillipp Mwene y Saša Kalajdžic marcaron en los minutos finales para que Austria ganara 3-1.

En el otro partido del grupo, Vedat Muriqi marcó tarde para que Kosovo venciera a Irlanda 1-0 en Pristina.