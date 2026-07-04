Charreada este domingo en el Rancho del Charro
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La Potosina de Charros anunció la celebración de una nueva edición del Domingo de Charreada, evento que reunirá a destacados equipos y escaramuzas en el Rancho del Charro, con el objetivo de seguir promoviendo el deporte nacional por excelencia.
La cita será el próximo domingo 5 de julio a la 1:00 de la tarde, donde el lienzo charro será escenario de una atractiva competencia encabezada por Charros Unidos Amexhe, un equipo más por confirmar y el conjunto anfitrión, Potosina de Charros, quienes buscarán ofrecer una exhibición de alto nivel.
Además el público podrá disfrutar de la elegancia y precisión de las escaramuzas con la participación de Escaramuza Charra El Olvido y Escaramuza Nobleza Charra Plata.
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