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Charreada este domingo en el Rancho del Charro

Por Romario Ventura

Julio 04, 2026 03:00 a.m.
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Charreada este domingo en el Rancho del Charro
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      La Potosina de Charros anunció la celebración de una nueva edición del Domingo de Charreada, evento que reunirá a destacados equipos y escaramuzas en el Rancho del Charro, con el objetivo de seguir promoviendo el deporte nacional por excelencia.

      La cita será el próximo domingo 5 de julio a la 1:00 de la tarde, donde el lienzo charro será escenario de una atractiva competencia encabezada por Charros Unidos Amexhe, un equipo más por confirmar y el conjunto anfitrión, Potosina de Charros, quienes buscarán ofrecer una exhibición de alto nivel.

      Además el público podrá disfrutar de la elegancia y precisión de las escaramuzas con la participación de Escaramuza Charra El Olvido y Escaramuza Nobleza Charra Plata.

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