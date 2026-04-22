Chivas busca asegurar liderato en Liga MX ante Necaxa
Necaxa, en el puesto 12 con 17 puntos, necesita ganar para mantener viva la esperanza de clasificar a la Liguilla.
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CIUDAD DE MÉXICO, abril 22 (EL UNIVERSAL).- Este miércoles continúa la actividad de lajornada 16 del torneo Clausura 2026
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de la Liga MX y será en el estadio Victoria el último partido, con Necaxa y Chivas del Guadalajara como protagonistas de un partido sumamente atractivo, por lo que está en juego para cada equipo. Afortunadamente para los aficionados, será transmitido por televisión abierta.
Por un lado, los Rayos se juegan su última oportunidad de mantener viva la esperanza de clasificar a Liguilla, sumado a una combinación de resultados, y el Rebaño, actual líder del campeonato, quiere despegarse de sus perseguidores y asegurar el primer lugar.
Chivas llega a este partido con 34 puntos, uno más que los Pumas de Efraín Juárez. Al momento de escribir esta nota, tienen tres puntos más que Pachuca, que jugará a la misma hora en cancha de los Xolos de Tijuana. Así que, si los dirigidos por Gabriel Milito quieren llegar a la última jornada como líderes en solitario, deben ganar esta noche.
Necaxa llega en el puesto 12 de la tabla con 17 puntos, sumar tres puntos los dejaría con chances de jugarse la clasificación en la última jornada, pero un empate o una derrota, los dejaría eliminados.
A continuación, les presentamos los detalles para que sepan a qué hora y dónde ver EN VIVO el partido.
¿CUÁNDO Y DÓNDE VER EN VIVO NECAXA VS CHIVAS?
Día: miércoles 22 de abril
Hora: 21:10 horas
Transmisión: Canal 5, Azteca 7, Claro Sports y ViX
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