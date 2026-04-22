Chivas busca asegurar liderato en Liga MX ante Necaxa

CIUDAD DE MÉXICO, abril 22 (EL UNIVERSAL).- Este miércoles continúa la actividad de la

del

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de la Liga MX y será en el estadio Victoria el último, condel Guadalajara como protagonistas de unsumamente atractivo, por lo que está en juego para cada equipo. Afortunadamente para los aficionados, será transmitido por televisión abierta.Por un lado, losse juegan su última oportunidad de mantener viva la esperanza de, sumado a una combinación de resultados, y el Rebaño, actual líder del campeonato, quiere despegarse de sus perseguidores y asegurar el primer lugar.Chivas llega a estecon 34 puntos, uno más que los. Al momento de escribir esta nota, tienen tres puntos más que Pachuca, que jugará a la misma hora en cancha de los Xolos de Tijuana. Así que, si los dirigidos porquieren llegar a la última jornada como líderes en solitario, deben ganar esta noche.Necaxa llega en el puesto 12 de la tabla con, sumar tres puntos los dejaría con chances de jugarse la clasificación en la última jornada, pero un empate o una derrota, los dejaría eliminados.A continuación, les presentamos lospara que sepan a qué hora y dóndeel¿CUÁNDO Y DÓNDENECAXA VS CHIVAS?Día:Hora:Transmisión:, Claro Sports y ViX