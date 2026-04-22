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México lanza campaña de seguridad vial rumbo al Mundial 2026

Prevén llegada de 5.5 millones de visitantes; autoridades alertan por alta incidencia de accidentes en zonas urbanas

Por El Universal

Abril 22, 2026 08:21 a.m.
A
México lanza campaña de seguridad vial rumbo al Mundial 2026

A menos de 50 días para que dé inicio la Copa FIFA 2026, el gobierno de México se unió a la campaña "Tu mejor jugada es cuidarte", de Fundación Aleatica, para promover la seguridad vial durante el evento.

Gabriela Cuevas, representante de México para la coordinación del Mundial, indicó que esta campaña "nos recuerda que el verdadero triunfo comienza con la prevención y el cuidado de cada persona, de nuestra seguridad y nuestra vida".

Ante la llegada de 5.5 millones de visitantes para la Copa FIFA, Cuevas compartió que cada 30 minutos muere una persona en un accidente vial en nuestro país.

"En el camino hacia la Copa Mundial de la FIFA 2026, México se prepara para recibir al mundo con responsabilidad, coordinación y una convicción compartida: proteger la vida de las personas", dijo.

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La campaña, que incluye imágenes referentes a accidentes viales, señala que las zonas urbanas "donde vibra el futbol" concentran el 97% de los siniestros. Destaca que los peatones, ciclistas y motociclistas son el grupo más vulnerable.

"Un segundo, una decisión, lo puede cambiar todo. Tu mejor jugada es cuidarte. No arriesgues el partido: baja la velocidad", refiere la campaña que incluye imágenes conectadas con el futbol para reforzar el mensaje.

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