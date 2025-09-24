logo pulso
Cómo disfrutar de un libro, aunque no tengas mucho tiempo

Chivas podría enfrentar sanción por incumplimiento de la ley

El equipo de Guadalajara se encuentra en aprietos legales tras el debut de Samir Inda.

Por El Universal

Septiembre 24, 2025 05:19 p.m.
A
Chivas podría enfrentar sanción por incumplimiento de la ley

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Este martes el joven Samir Inda debutó con la camiseta de las Chivas del Guadalajara y lo hizo de la mejor manera posible: anotando el tercer gol en el estadio Akron para que el Rebaño derrote al Necaxa de Fernando Gago; sin embargo, menos de 24 horas después trascendió que el Guadalajara estaría en problemas por un detalle en la camiseta de su canterano.

De acuerdo con los reglamentos de la Liga MX y la Federación Mexicana de Futbol, los equipos tienen prohibido que los futbolistas menores de 18 años exhiban publicidad de bebidas alcohólicas o casas de apuestas. En este caso, la camiseta que usó Inda tenía el patrocinio de Caliente.mx a la vista de todos.

Además de los reglamentos de la Liga MX y la FMF, la legislación mexicana también tiene un apartado para la protección de menores.

Ley General de Salud / Ley de Niñas, Niños y Adolescentes.: prohíbe la publicidad de alcohol o apuestas en menores de edad.

Ley Federal de Juegos y Sorteos.: las publicidades de apuestas deben incluir mensajes claros de que los menores no pueden participar.

Actualmente, el autor del tercer gol rojiblanco tiene 17 años; se convertirá en mayor de edad el 7 de octubre cuando cumpla 18 años.

Aunque la Liga MX y Chivas no se han pronunciado al respecto, es posible que el Rebaño reciba una sanción económica por incumplir la ley, aunque no se le quitarían los tres puntos obtenidos en el triunfo contra los Rayos.

Un caso reciente de protección a menores es el de Gilberto Mora, la estrella de los Xolos de Tijuana, que luce una camiseta distinta al resto de sus compañeros, donde el patrocinio es "Caliente Ayuda", en referencia al programa social de la casa de apuestas a través del cual apoyan a diferentes fundaciones.

SLP

El Universal

El equipo de Guadalajara se encuentra en aprietos legales tras el debut de Samir Inda.

