Chivas quieren ganarle al Toluca

México.- Las Chivas reciben este sábado 20 de septiembre en el estadio Akron al Toluca, en un partido correspondiente a la fecha 9 del Apertura 2025.

Luego de empatar este miércoles a cero goles con el Tigres, en el partido pendiente de la jornada 1, el Rebaño Sagrado aún sigue saboreando su triunfo en el clásico nacional y está dispuesto a darle batalla al actual campeón del balompié nacional.

Situados en la posición 11 de la tabla general luego de sumar ocho unidades, tras dos victorias, dos empates y cuatro derrotas, los dirigidos por el argentino Gabriel Milito buscarán reencontrarse con el triunfo y sacar el resultado en casa.

Este no ha sido el mejor torneo para el Guadalajara y los recientes rumores sobre la posible salida de Milito al futbol sudamericano tampoco aportan la tranquilidad que se requiere en los vestidores, en especial porque aún están fuera de la posibilidad de aspirar por un lugar en la siguiente etapa de Apertura.

Por su parte, los Diablos rojos sumaron su segunda victoria consecutiva luego de superar con contundencia 3-1 a Puebla.

Con 16 unidades tras cinco victorias, un empate y dos derrotas, el equipo de Antonio Mohamed sigue con paso firme en la cuarta posición de la tabla y en la lucha por obtener el bicampeonato, pero antes deberá superar a Chivas durante su visita a Zapopan.

Cabe destacar que “El Turco” tiene un largo historial de victorias sobre el Guadalajara.

La ocasión más reciente que estos equipos se enfrentaron fue en la Jornada 7 del Clausura 2025, cuando los Diablos se impusieron en casa 2-1.

El encuentro de la fecha 9 se llevará a cabo este sábado 20 de septiembre en punto de las 19:07 hora centro, en el estadio Akron.