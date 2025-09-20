logo pulso
Pumas van por la victoria en CU

Por El Universal

Septiembre 20, 2025 03:00 a.m.
A

México.- Con las ilusiones renovadas, luego de haber obtenido una contundente victoria (1-4) sobre el Mazatlán FC en la más reciente fecha, los Pumas de la UNAM reciben a los Tigres de la UANL en el Olímpico Universitario.

Los auriazules se enfrentan a los felinos regiomontanos con el objetivo de sumar puntos para no salir de la zona del Play-In y acechar los puestos de Liguilla. Además, tratarán de mantener su invicto de seis partidos consecutivos (tres victorias y tres empates), sobre todo, ante sus seguidores en CU, donde apenas cuentan con una victoria en este torneo.

“Pumas tiene que salir a demostrar lo que es. Esperemos que obtengamos un triunfo delante de nuestra afición [porque] queremos lograr la gran mayoría de puntos [para] estar cerca de lo que nos trazamos desde el principio que es ser campeón”, declaró el colombiano Álvaro Angulo.

El canterano Pablo Bennevendo resaltó que su rival es de jerarquía, pero tienen claro lo que hay que hacer. “Todos conocemos la capacidad de Tigres, tiene un gran conjunto, pero nosotros tenemos que hacer lo de los últimos partidos. Enfocarnos en lo que hacemos [bien] ofensiva y defensivamente y dar la cara por el equipo”, añadió el jugador auriazul.

