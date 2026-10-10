Chivas tiene prohibido perder contra el Atlas

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México.- Las Chivas de Gabriel Milito necesitan volver a la senda del triunfo para afianzarse en los primeros cuatro lugares.

Sobre todo, después de que dejaran escapar una ventaja de dos goles con el América y empataran (2-2) en el Clásico Nacional y de que perdieran (0-2) con el Querétaro en el estadio Akron.

El Rebaño ya no tiene permitido dejar escapar puntos, máxime cuando disputa el siempre pasional Clásico Tapatío.

El equipo rojiblanco visita este sábado al Atlas en el Jalisco y tiene prohibido perder. Incluso, la victoria es, prácticamente, una obligación.

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A su favor, las Chivas tendrán el más reciente historial. Con una marcada hegemonía en la Liga MX, apenas han sufrido tres derrotas en sus últimos 10 enfrentamientos con el Atlas, con saldo de cinco victorias y dos empates. Además, entre duelos de Liga y amistosos, acumulan seis consecutivos sin perder, tres triunfos y tres empates.

En su antigua casa, apenas ha sufrido un descalabro en sus últimas 10 visitas. En contra, el conjunto de Gabriel Milito tendrá la baja de su capitán, Luis Romo, por lesión.

Esta nueva edición del Clásico Tapatío, la número 298 de la historia, estará aderezada con el toque argentino.

El duelo de ajedrecistas estará protagonizado por Gabriel Milito y Hernán Crespo, quienes coincidieron en la Albiceleste, en su etapa como jugadores, y ya se han enfrentado en cuatro ocasiones como técnicos, con saldo a favor para Crespo.

2 partidos al hilo suman los rojiblancos sin ganar; ocupan el tercer lugar con 18 unidades.