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Cierran la compra de los campeones Seahawks

Familia Khosla adquiere a los ganadores del último Super Bowl, tras la aprobación de la NFL

Por AP

Septiembre 04, 2026 03:00 a.m.
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Cierran la compra de los campeones Seahawks
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      RENTON, Washington.- La familia Khosla y otros inversionistas, incluido un par de participantes mexicanos, cerró oficialmente el jueves la compra de los Seahawks de Seattle, actuales campeones del Super Bowl, por 9.612 millones de dólares.

      Los Seahawks anunciaron el paso final ocho días después de que los propietarios de la NFL aprobaron la venta.

      "Nos sentimos honrados y entusiasmados de comenzar este próximo capítulo", manifestó la familia Khosla en un comunicado. "Los Seahawks son conocidos por su cultura de campeonatos, su fútbol americano ganador y una profunda conexión con los aficionados y el Noroeste del Pacífico.

      "Esperamos involucrarnos con la comunidad de Seattle y construir sobre el legado y las tradiciones que hacen que esta franquicia sea tan especial".

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      Vinod Khosla, fundador de Khosla Ventures, ostentará el título de presidente de la junta. Neeru Khosla se desempeñará como propietaria controladora y presidenta de la Fundación Benéfica de los Seahawks. Y Neal Khosla fungirá como vicepresidente de la junta.

      La familia también anunció a una docena de copropietarios: Mark Stevens, la familia mexicana Aramburuzabala, su compatriota Gonzalo Hevia Baillères, Val Blavatnik, Sheryl Sokoloff, Jesse van der Werf, Samir Kaul, Sunny Gupta, Nader Naini, Penny Pritzker, Carlyle y Dynasty Equity y Sixth Street.

      La venta se concretó de acuerdo con los deseos del fallecido propietario del equipo, Paul Allen, cuyos herederos comenzaron el proceso de venta del equipo en febrero.

      Vinod Khosla es el fundador de Khosla Ventures, una firma de capital de riesgo de Silicon Valley. Su patrimonio neto actual es de 13.700 millones de dólares, según Forbes.

      La empresa invierte en tecnologías experimentales como la biomedicina y la robótica, y fue la primera firma de capital de riesgo en invertir en OpenAI, de acuerdo con Forbes.

      Como parte del acuerdo, la familia Khosla tuvo que renunciar a su participación accionaria en los 49ers de San Francisco.

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