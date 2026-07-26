CJ Abrams impulsa 3 carreras por los Nats
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WASHINGTON.- CJ Abrams conectó un jonrón solitario e impulsó tres carreras para los Nacionales de Washington en una victoria la tarde del sábado por 5-3 sobre los Diamondbacks de Arizona.
Abrams formó parte de una tercera entrada de cuatro carreras cuando pegó un doble impulsor. Daylen Lile conectó un triple para remolcar dos carreras más. Abrams añadió su cuadrangular solitario en la quinta, un batazo de 390 pies hacia el jardín derecho-central para su 25º jonrón de la temporada. Sumó un sencillo en la séptima para su tercer hit del juego y se quedó a uno del ciclo.
El abridor Foster Griffin (12-2) realizó 108 lanzamientos en 6 2/3 entradas. Permitió seis hits y terminó con tres carreras limpias, otorgó una base por bolas y ponchó a dos.
Clayton Beeter consiguió su noveno salvamento al lanzar seis strikes en la última entrada.
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El venezolano Gabriel Moreno puso a los Diamondbacks en la pizarra en la tercera entrada con un sencillo de dos carreras. James McCann agregó un sencillo impulsor para la tercera carrera de Arizona.
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