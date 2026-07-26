logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Familiares de víctimas protestan contra régimen autoritario en Lima

Fotogalería

Familiares de víctimas protestan contra régimen autoritario en Lima

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

CJ Abrams impulsa 3 carreras por los Nats

Por AP

Julio 26, 2026 03:00 a.m.
A
CJ Abrams impulsa 3 carreras por los Nats
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      WASHINGTON.- CJ Abrams conectó un jonrón solitario e impulsó tres carreras para los Nacionales de Washington en una victoria la tarde del sábado por 5-3 sobre los Diamondbacks de Arizona.

      Abrams formó parte de una tercera entrada de cuatro carreras cuando pegó un doble impulsor. Daylen Lile conectó un triple para remolcar dos carreras más. Abrams añadió su cuadrangular solitario en la quinta, un batazo de 390 pies hacia el jardín derecho-central para su 25º jonrón de la temporada. Sumó un sencillo en la séptima para su tercer hit del juego y se quedó a uno del ciclo.

      El abridor Foster Griffin (12-2) realizó 108 lanzamientos en 6 2/3 entradas. Permitió seis hits y terminó con tres carreras limpias, otorgó una base por bolas y ponchó a dos.

      Clayton Beeter consiguió su noveno salvamento al lanzar seis strikes en la última entrada.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      El venezolano Gabriel Moreno puso a los Diamondbacks en la pizarra en la tercera entrada con un sencillo de dos carreras. James McCann agregó un sencillo impulsor para la tercera carrera de Arizona.

      Lo más visto

        MINUTO A MINUTO

        no te pierdas estas noticias

        Chivas gana a FC Juárez con gol en los últimos segundos
        Chivas gana a FC Juárez con gol en los últimos segundos

        Chivas gana a FC Juárez con gol en los últimos segundos

        SLP

        El Universal

        Chivas obtuvo su primer triunfo del torneo Apertura 2026 con un gol decisivo en el cierre del partido.

        México conquista siete oros en primera jornada de Juegos Centroamericanos
        México conquista siete oros en primera jornada de Juegos Centroamericanos

        México conquista siete oros en primera jornada de Juegos Centroamericanos

        SLP

        AP

        México lidera el medallero con 18 preseas tras siete oros en la jornada inicial de los Juegos Centroamericanos en República Dominicana.

        Lando Norris consigue primera pole 2026 en Hungría con penalizaciones a Hamilton
        Lando Norris consigue primera pole 2026 en Hungría con penalizaciones a Hamilton

        Lando Norris consigue primera pole 2026 en Hungría con penalizaciones a Hamilton

        SLP

        AP

        Hamilton y Antonelli recibieron penalizaciones que modificaron el orden de salida para la carrera del domingo.

        México, en la cima del medallero de los JCC
        México, en la cima del medallero de los JCC

        México, en la cima del medallero de los JCC

        SLP

        EFE

        La delegación es líder con seis oros y destaca en tiro con arco y remo