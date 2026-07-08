COI levanta veto olímpico a Rusia

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GINEBRA.- Rusia está más cerca este martes de contar con un equipo completo, con su bandera nacional y su himno en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

El Comité Olímpico Internacional flexibilizó sus requisitos de participación para atletas y equipos rusos, al tiempo que levantó de manera provisional su suspensión, vigente desde octubre de 2023, del Comité Olímpico Ruso.

El COI dijo que el momento se debía a que están comenzando las pruebas de clasificación para los Juegos de Los Ángeles, y "la necesidad de ofrecer acceso igualitario a estas competencias a todos los atletas".

La medida, que también señala el regreso de Rusia en los deportes de equipo, se esperaba desde que el Comité Olímpico Internacional aconsejó hace dos meses que los atletas de Bielorrusia, aliado militar de Rusia cuando su invasión militar de Ucrania comenzó en 2022, deberían ser autorizados nuevamente a competir con su plena identidad nacional.

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"No queremos responsabilizar a los atletas por las acciones de sus gobiernos", dijo la presidenta del COI, Kirsty Coventry, en una conferencia de prensa en línea después de que presidió una reunión de la junta ejecutiva.

"Yo no estaría sentada aquí si hubiera tenido que pagar el precio cuando mi país estaba pasando por cosas y siendo sancionado", añadió Coventry, dos veces medallista de oro olímpica en natación por Zimbabue, quien aseguró que fue una decisión justa.

El ministro de Deportes de Ucrania, Matvii Bidnyi, cuestionó por qué el COI alteró sus reglas cuando en la guerra "nada cambió. La situación se volvió aún peor".

Rusia lanzó oleadas de misiles y drones contra Ucrania temprano el lunes, matando a al menos a 22 personas.