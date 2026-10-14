Concluye Ale Chalita la T4 Nations Cup 2026

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La piloto potosina Alejandra Chalita concluyó su participación en la T4 Nations Cup 2026, celebrada en el Kartódromo Internacional Lucas Guerrero, en Valencia, España, donde representó a México en la categoría T4 Junior con el número 218. La competencia reunió a pilotos de diferentes países y presentó un elevado nivel de exigencia, convirtiéndose en una nueva oportunidad para que la joven mexicana continúe desarrollándose en el kartismo internacional.

Esta fue la segunda participación consecutiva de Chalita en la justa internacional, en la que compitió dentro de una categoría integrada por 72 pilotos. La potosina inició la clasificación en el lugar 61 y, tras disputar las mangas eliminatorias y las Super Heats, finalizó en la posición 63, con un acumulado de 112 puntos, resultado que no le permitió avanzar a la carrera final.

"Contenta con esta nueva experiencia internacional, en mi categoría participaron 72 pilotos. Clasificamos inicialmente en el lugar 61; después de disputar las mangas eliminatorias y las Super Heats terminamos en la posición 63, con 112 puntos acumulados. Desafortunadamente, no logramos avanzar a la carrera final, nos vamos con una gran experiencia y con la intención de seguir creciendo en el kartismo internacional", expresó Alejandra Chalita al concluir su participación.

En la clasificación general por países, México finalizó en el lugar 11 de un total de 28 naciones, con 638 puntos, por delante de representativos como República Checa, Costa Rica y República Dominicana. Chalita llegó a esta edición con mayor experiencia respecto al año anterior, respaldada por sus participaciones en competencias nacionales e internacionales, incluidas carreras en Estados Unidos y el tercer lugar obtenido en la T4 Americas Cup, celebrada en San Luis Potosí.

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La piloto estuvo acompañada por los equipos GLRT y TPK, con Aldo Lozano como coach y Emi Belmares como mecánico principal. Aunque el resultado deportivo no fue el esperado, la experiencia representa un paso importante en la formación de Alejandra, quien continúa acumulando kilómetros y aprendizaje frente a competidores de distintas partes del mundo. A su corta edad, la potosina sigue abriéndose camino en el kartismo, representando a México y a San Luis Potosí en escenarios internacionales.