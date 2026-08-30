Convocan al Torneo de Raquet ´Fiestas Patrias´

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

El Club Deportivo Punto Verde se prepara para recibir una nueva edición del Torneo de Raquetbol "Fiestas Patrias 2026", competencia que se desarrollará del 8 al 11 de septiembre en sus instalaciones de San Luis Potosí.

De acuerdo con la convocatoria oficial, el torneo contará con las categorías Infantil Singles, Juvenil Singles con ventaja, Abierta Dobles con ventaja y Máster Dobles con ventaja, permitiendo que los participantes elijan a su pareja en las modalidades de dobles.

La actividad comenzará el martes 8 de septiembre a las 16:30 horas, mientras que el sistema de competencia será por grupos. Las inscripciones permanecerán abiertas hasta el viernes 4 de septiembre a las 19:30 horas, con un costo de 270 pesos por jugador.

Como parte de los incentivos para los participantes, la organización entregará playeras a quienes hayan cubierto su inscripción antes del cierre del registro, además de medallas para los tres primeros lugares de cada categoría y premio para los campeones.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El torneo tendrá como sede el Club Deportivo Punto Verde, ubicado en Prolongación Albino García número 1110, y será dirigido por Pedro Lara Rubio. La competencia se desarrollará bajo el reglamento vigente de la Federación Mexicana de Raquetbol.

Con esta convocatoria, el Raquetbol potosino se prepara para vivir una nueva fiesta deportiva durante las celebraciones patrias, con participación en diferentes categorías y edades.