Cortijo Mobil campeón y con boleto al Nacional

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El equipo Cortijo Mobil de San Luis Potosí se proclamó campeón del Torneo Charro FENAPO 2026, celebrado en el Lienzo "Hermoso Cariño", luego de registrar la puntuación más alta de la competencia con 362 puntos, resultado que además le otorgó su clasificación al Congreso y Campeonato Nacional San Luis Potosí 2026.

El escuadrón potosino tuvo una destacada actuación bajo la dirección de Roberto Díaz de León, logrando imponerse a los demás participantes y quedarse con el ansiado boleto al máximo certamen nacional de la charrería.

El equipo campeón estuvo integrado por Rafael Aguilar Segovia, Rafael Roque, Juan Carlos Guzmán, Fernando Baca, Rafael Aguilar Castro, Gustavo Juárez y Ángel Palacio, quienes fueron pieza fundamental para alcanzar la puntuación que los colocó en la cima de la clasificación. Al finalizar la charreada en la que participó Cortijo Mobil, Gustavo Nieto Caraveo, presidente de la Unión de Asociaciones de Charros del Estado de San Luis Potosí, realizó la entrega del premio económico destinado al conjunto ganador. La competencia contó con la participación de nueve equipos potosinos y un conjunto invitado, Los Amigos de La Laguna, en una jornada que reunió a representantes de diferentes municipios y regiones del estado. Detrás del campeón Cortijo Mobil se ubicó RG2 "B", que consiguió 301 puntos, mientras que Ganadería Tello de Rayón completó el podio con 285 unidades.

La clasificación final del torneo quedó de la siguiente manera: Cortijo Mobil de San Luis Potosí con 362 puntos; RG2 "B" con 301 puntos; Ganadería Tello de Rayón 285 puntos; Mi Querido Viejo 2HL de Rioverde con 258 puntos; Rancho Las Mercedes de Villa de Arriaga 235 puntos; Regionales de Villa de Reyes 221 puntos; Rancho El Dorado de Soledad 208 puntos; Café Seroga de Ciudad Valles 207 puntos; JP Zermeño de Villa de Reyes 195 puntos.

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