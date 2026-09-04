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Cowboys vuelven a generar expectación

Dallas podría estar en camino a una gran campaña, tras la pretemporada

Por AP

Septiembre 04, 2026 03:00 a.m.
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Cowboys vuelven a generar expectación
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      LAS VEGAS.- Ningún equipo de la NFL causa más expectación de manera habitual que los Cowboys de Dallas, al menos en relación con su falta de éxito durante las últimas tres décadas.

      Así que no sorprende que haya algunos comentarios de pretemporada apunten a que los Cowboys podrían estar en camino a una gran campaña.

      El veterano analista de apuestas Bruce Marshall es uno de los que sostienen que esta temporada sí es diferente. Afirma que la División Este de la Conferencia Nacional se perfila bien para el "Equipo de América", así como para los Giants de Nueva York bajo el nuevo entrenador John Harbaugh.

      Filadelfia ganó la división con marca de 11-6 la temporada pasada, mientras que los Cowboys (7-9-1) y los Giants (4-13) pasaron penurias.

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      "Quizás este sea el año en que Dallas haga algo, porque creo que los Eagles son muy vulnerables y que Washington quedó más o menos demostrado como una casualidad de un solo año", comentó Marshall. "Creo que el Este de la Nacional casi podría darse vuelta. Veo mucho potencial, creo, en (el quarterback de los Giants) Jaxson Dart, pero los Giants (y Dallas son algo interesante.

      "Dallas casi encaja 

      con lo de Seattle".

      Los Seahawks terminaron 10-7 en 2024 y luego cerraron 14-3 la temporada pasada y ganaron el Super Bowl.

      Los corredores de apuestas todavía no compran del todo a los Cowboys. Están 20-1 en Caesars Sportsbook para ganar el Super Bowl y 25-1 en BetMGM Sportsbook y DraftKings Sportsbook. Los Eagles siguen siendo los favoritos en esa división para llegar hasta el final, con cuotas de 17-1 en Caesars y DraftKings y 18-1 en BetMGM.

      probabilidades  de Rams 

      No cambian  

      Los corredores de apuestas y los analistas ya contaban con el regreso del tackle defensivo Aaron Donald a los Rams de Los Ángeles, así que su anuncio del domingo no cambió las cuotas porque ya estaba incorporado.

      Los Rams siguen siendo amplios favoritos por consenso con 5-1 para ganar el Super Bowl, y gran parte de eso se debe a la llegada desde Cleveland del cazamariscales Myles Garrett, nombrado por la AP el Jugador Defensivo del Año pasado.

      Dado que Los Ángeles también cuenta con Matthew Stafford, el Jugador Más Valioso vigente en el puesto de quarterback, además de un plantel sólido y uno de los entrenadores más creativos del juego, Sean McVay, no sorprende que los Rams sean favoritos tan marcados.

      "Se merecen ser los favoritos", manifestó Johnny Avello, director de carreras y deportes de DraftKings. "Tienen al quarterback, tienen al corredor, tienen a la defensa. Ahora, ¿son una garantía para llegar? No, no lo son. El año pasado, podrían haberlo ganado todo con el equipo que tenían".

      Desde 1996, según Pro Football Reference, los Rams son el 29.º equipo con cuotas de 5-1 o mejores. Los 28 anteriores no lograron ganar el Super Bowl.

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