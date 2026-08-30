Muertes viales: investigaciones suben 55% durante vacaciones

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Durante el mes pasado que inició el periodo vacacional en la educación básica, en San Luis Potosí incrementaron 55 por ciento las investigaciones penales por homicidio culposo registrado en hechos de tránsito, respecto de junio pasado.

Aunado a ello, también aumentaron 12 por ciento las lesiones culposas en accidente de tránsito, en la misma comparativa. A diferencia de las los casos mortales, es posible que las víctimas hayan resultado con secuelas severas.

El pasado 26 de junio más de 540 mil alumnos de educación básica de la entidad potosina, concluyeron el ciclo escolar e iniciaron las vacaciones que concluyen este día. Mañana 31 de agosto se reincorporan al inicio de clases.

Durante junio pasado, la Fiscalía General del estado (FGE), abrió 20 carpetas de investigación por homicidio culposo y 57 por lesiones dolor culposas, según el informe mensual del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

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Al siguiente mes la incidencia se incrementó, pues en cuanto a los fallecimientos pasaron a 31 investigaciones ministeriales y las lesiones culposas totalizaron 64 indagatorias, complementó el informe.

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Es decir, durante el mes de vacaciones incrementaron 55 por ciento las defunciones en hechos de tránsito y 12 por ciento en las lesiones bajo circunstancias viales.

Los accidentes se encuentran entre las cinco principales causas de defunciones de los habitantes de San Luis Potosí, según cifras recientes del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).